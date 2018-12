Capodanno in piazza delle Erbe con i Radio Gaga

Gli amanti della movida genovese non possono non festeggiare l'arrivo del nuovo anno nel centro storico, e dunque ecco il programma del Capodanno in piazza della Erbe.

Si inizia alle ore 18, con aperitivo e musica swing e jazz in sottofondo.

Dalle 22,30, sul palco della festa saliranno i Radio Gaga, che canteranno le più famose canzoni dei Queen, fino a mezzanotte, momento del brindisi per accogliere il 2019.

Il concerto poi prosegue con cover sempre dei Queen e anche di musica anni '80/'90, con grandi successi tutti da cantare e da ballare.