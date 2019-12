Capodanno a Palazzo Ducale tra buffet, cenoni anni '20 e mostre

Quello di Palazzo Ducale sarà un Capodanno "pop", tra mostre, buffet, cenone, e brindisi augurale di mezzanotte.

Ci sarà la possibilitò di mangiare con “Aspettando gli Anni Venti” esattamente un secolo dopo, un cenone in stile e con l’accompagnamento della Genova Swing Band e naturalmente la mostra “Anni Venti in Italia”. È prevista anche l’accoppiata visita alla mostra “Anni Venti in Italia” e brindisi di mezzanotte con spumante, panettone e mandarini nel Loggiato del Cortile Maggiore di Palazzo Ducale.

Anche per gli appassionati di Hitchcock e Banksy ci sono varie possibilità, per chi vuole trascorrere un Capodanno originale all’insegna dell’arte: la serata si snoderà tra Buffet & Drink nella sala del Fondaco di Palazzo Ducale e le mostre “Il secondo principio di un artista chiamato Banksy” e “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures”. Una serata esclusiva, con locale dedicato, buffet e brindisi di mezzanotte oppure spumante, panettone e mandarini sempre nel Loggiato del Cortile Maggiore di Palazzo Ducale.