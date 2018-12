Capodanno al Museo: brindisi tra arte e cultura, tra Strada Nuova e Palazzo Ducale

Per chi vuole festeggiare Capodanno nel segno della cultura, il 31 dicembre sono state pensate alcune iniziative a Genova.

I Musei di Strada Nuova in via Garibaldi resteranno aperti fino all'1 di notte, una speciale occasione per ammirare le straordinarie collezioni d'arte italiana e fiamminga con opere di Rubens, Van Dyck, Veronese, Caravaggio, Guido Reni e dei principali artisti della scuola genovese, esposte in sontuosi saloni con affreschi e antichi arredi.

A Palazzo Ducale, invece, previsto brindisi di mezzanotte e apertura della mostra "Paganini Rockstar" fino alle 2.