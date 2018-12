Capodanno al Politeama con Maurizo Lastrico

Come da tradizione degli ultimi anni, il Capodanno del Politeama si festeggia con Maurizio Lastrico.

Maurizio Lastrico

Attore, autore, comico e cabarettista ligure, ha iniziato il suo percorso con una formazione teatrale classica, arrivando poi a conquistare il grande pubblico televisivo presentando a Zelig i famosi “endecasillabi danteschi”. Passando da frasi auliche a discorsi da bar per raccontare la quotidianità, Lastrico gioca con il linguaggio, il tono e gli stili, servendosi anche del dialetto per le sue celeberrime “trame condensate” rivedute e corrette in genovese, come Rocky IV, L’esorcista e Cenerentola. Negli ultimi anni si è esibito con i propri spettacoli Quando fai qualcosa in giro dimmelo, Quello che parla strano e Facciamo che io ero io, ed ha interpretato Il Bugiardo di Goldoni diretto da Valerio Binasco. Ha partecipato alle trasmissioni di Martedì e Le Iene e alle fiction Rai Tutto può succedere e Don Matteo 11, dove interpreta tuttora il ruolo del pm Marco Nardi.

Uno studio affinato e un’applicazione mnemonica di spessore assoluto; un menestrello medievale che fa ridere e, allo stesso tempo, fa intravedere la genialità di ciò che sta raccontando.

Orari e biglietti

Lo spettacolo va in scena alle 20 con replica alle 22,30.

Il biglietto dello spettacolo delle ore 20 costa da 35 a 45 euro più prevendita. La replica delle 22,30 va da 40 a 50 euro più prevendita.