Capodanno in Jazz al Count Basie

Unico come sempre è il capodanno in jazz targato Count Basie Jazz Club con il suggestivo concerto e poi la briosa jam session, il tutto accompagnato da brindisi e dolci.

Alan Farrington Quartet:

Alan Farrington – Voce

Gianluca Tagliazucchi – Pianoforte

Simone Monnanni – Contrabbasso

Riccardo Zegna – Batteria

Alle ore 23 Capodanno in Jazz con Alan Farrington Quartet, e poi concerto con festeggiamenti di inizio anno a base di spumante e dolci tradizionali.

Cantante di origini britanniche, dalla vocalità prorompente, dal timbro roco e potente e dal timing puntuale e sicuro, Alan Farrington annovera numerose esperienze nel campo della musica jazz e del rhythm & blues, di cui è uno dei maggiori specialisti in Italia. Al Count Basie Jazz Club sarà possibile ascoltarlo in un variegato programma di celebri evergreens della canzone americana con autori come Porter, Gershwin e Rodgers. Sarà accompagnato da una solida sezione ritmica comprendente Gianluca Tagliazucchi al pianoforte, Simone Monnanni al contrabbasso e Riccardo Zegna alla batteria.

Ingresso tutto incluso: 45 euro + 15 euro di tessera Arci 2018-2019.

Ore 01.30 circa, Jam Session Jazz e Blues e divertimento fino a notte fonda - Travolgente e sfrenata, la prima jam session del 2019 vi farà iniziare l'anno con energia e buonumore nell'atmosfera unica e tra i tanti amici del Count Basie Jazz Club.

Ingresso libero + 15 euro di tessera ARCI 2018-2019.

