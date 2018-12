Capodanno in piazza De Ferrari: parole dei poeti proiettate, musica, e tanto altro

Genova si veste di luci per salutare il nuovo anno con un grande evento che inizia alle 21 illuminando a festa piazza De Ferrari, con la regia del maestro della luce Marco Nereo Rotelli, ancora nella Superba a puntare i fari luminosi sulla sua bellezza.

Le parole dei poeti proiettate sui palazzi

Luce azzurra, dunque, in piazza de Ferrari, trasformata in un palcoscenico a cielo aperto con i palazzi a fare da attori ad una originale e suggestiva coreografia, che proietta parole danzanti su tutta la piazza.

Sugli antichi palazzi e sul selciato, i versi dei maggiori poeti genovesi, Sanguineti, Montale, Caproni, si muovono in sincronia con la musica calibrata dal dj-producer Alessio Bertallot e cantata dalla voce lirica del giovane chitarrista/tenore Federico Paciotti.

Dj set d'ambiente

A partire dalle 22.00, Alessio Bertallot realizza in esclusiva e in prima assoluta per Genova un inedito format: un Dj-set d’ambiente, in equilibrio fra musiche di artisti genovesi, voci dei tanti protagonisti della cultura e suoni di umanità. Il dj set si potrà ascoltare in diretta internazionale dal sito bertallot.com e dall’app Radio Casa Bertallot.

Musica classica in chiave rock con Federico Paciotti

Poco prima di mezzanotte entra in scena il chitarrista e tenore Federico Paciotti, che si esibisce cantando arie classiche in chiave rock, tratte dall'album Rosso Opera (uscito su etichetta Sugar) mentre i palazzi si trasformano in silos di luce, con lo scorrere progressivo di immagini di pesci e ippogrifi, della storia cinematografica dedicata a Genova, delle parole e i versi dedicati alla città.

La mezzanotte

Allo scoccare della mezzanotte si dà il via alle danze con il dj-set dance di Alessio Bertallot, accompagnato dal dj Marco Ripamonti per una performance che infiammerà la piazza per il botto finale di puro divertimento, gioia e ballo fino a notte fonda.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, è stato organizzato da Comune di Genova e Regione Liguria.