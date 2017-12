Africa Unit Party al Crazy Bull per attendere il 2018

Domenica 31 dicembre 2017 dalle 23.00 al Crazy Bull di Sampierdarena (via Degola 4 R) Africa Unit Party di Capodanno per aspettare insieme l'arrivo del 2018 e trascorrere una serata unica e divertente tra brindisi in allegria.

Tanti i generi di musica per colorare una notte con più DJ alla consolle: Hip Hop, R'n'B, Dancehall, Afro Trapp, Afro House e Naija Jamz. Costo ingresso euro 15 sino all'una di notte, dopo quest'ora ingresso euro 20.

Per info e prenotazioni: 3512118186