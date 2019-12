Capodanno 2020 alla Città dei Bambini e dei Ragazzi

Il Capodanno è a misura di bambino alla città dei bambini e dei ragazzi al Porto Antico.

Gli eventi sono aperti a tutte le famiglie con ragazzi fino a 13 anni, iniziano alle 21 e proseguiranno fino al brindisi di mezzanotte.

Gli adulti pagano 25 euro, i bambini da 2 a 13 anni 15 euro (calzine antiscivolo incluse)

Il circo: scienza o magia?

Niente cenoni tradizionali, nessun intrattenimento vintage (la tombola la lasciamo per il Natale in famiglia…) e niente tempi morti, ché sono sempre problematici con i bambini.

Ritorna il mondo del circo, simbolo intramontabile amatissimo dai bambini che diventa – in questo caso – il mezzo per promuovere e valorizzare la Scienza e il Teatro, l’Equilibrio e la Matematica, la Fisica e la Giocoleria.

E ritorna anche l’eccentrico e un po’ matto Prof. Pietrosky, docente emerito di fisica del gioco presso l’Università del Divertimento, con un nuovo spettacolo divertente e a suo modo “impegnato”. Con “Il Prof. Pietrosky e i cambiamenti climatici” i bambini scopriranno come funziona il delicato equilibrio dell’ecosistema e, con la fantasia abbinata al criterio scientifico, cercheranno di cambiare il mondo intorno a loro. Attraverso prove di astronomia, anatomia ed equilibrio il viaggio del Prof. Pietrosky trasmetterà ai più piccoli principi fondamentali come il senso del vivere in armonia con la natura, la solidarietà sociale e l’equilibrio tra benessere individuale e collettivo.

Mettersi alla prova, tutti insieme!

Giocolieri ed equilibristi daranno il benvenuto ai partecipanti alla serata e introdurranno al colorato e festoso Circobus: un’ondata di divertimento per tutta la serata circondati da palline, clavette, piatti cinesi, trampoli e un monociclo.

Ma non saranno solo giochi da bambini: tutti, senza limiti di età, potranno mettersi alla prova e sfidare il proprio baricentro o la propria coordinazione.

Dal camminare sui trampoli a destreggiarsi tra formule e numeri: imparare la Fisica non è semplice… ma può diventare un gioco grazie ai laboratori che introdurranno i bambini al mondo della Scienza in maniera interattiva e divertente.

Una serata tutta nuova, nello spazio rinnovato de La città dei bambini e dei ragazzi con tutti i 50 exhibit scientifici e tecnologici a disposizione dei visitatori, per conoscere meglio le illusioni ottiche, il mimetismo animale, la fisica delle bolle di sapone e tanto, tanto altro ancora.