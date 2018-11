Capodanno nella "Città dei Bambini e dei Ragazzi"

Torna il Capodanno per le famiglie genovesi alla "Città dei Bambini e dei Ragazzi", al Poto Antico, per passare una notte speciale tra scienza, tecnologia e animazioni speciali.

Si comincia con la giocoleria, l’equilibrismo e le acrobazie: un grande Circobus porterà palline, clavette, piatti cinesi, trampoli, monociclo per invitare bimbi e adulti a sfidare i propri apparenti limiti insieme ad insegnanti qualificati.

Si continua con due laboratori per bambini di età diverse, per imparare le leggi della fisica giocando, in maniera interattiva e divertente.

Ma il cuore della serata sarà certamente l’incontro con il Prof. Pietrosky: il docente emerito di fisica del gioco presso l’Università del Divertimento che – tra scherzi, risate e vere prove scientifiche – cercherà di coronare il suo sogno di trovare la formula per togliere un coniglio dal suo cappello.

Oltre alle animazioni speciali, saranno disponibili tutti i 50 exhibit scientifici e tecnologici de La città dei bambini e dei ragazzi, per conoscere meglio le illusioni ottiche, il mimetismo animale, la fisica delle bolle di sapone e tanto, tanto altro ancora.

Orario e costi

Il Capodanno a La città dei bambini e dei ragazzi è aperto a tutte le famiglie con ragazzi fino ai 13 anni. L’appuntamento è alle ore 21 e i giochi e le animazioni continueranno fino al brindisi di mezzanotte per salutarsi dopo gli auguri di un felice anno nuovo.

Tariffe (comprensive di animazione, laboratori e brindisi di mezzanotte):

Adulto: 25,00 Euro

Bambino (2-13 anni): 15,00 Euro (calzine antiscivolo incluse)

Bambino (0-23 mesi) gratis.

Il terzo bambino è gratis

La prenotazione è obbligatoria (010 2485790)