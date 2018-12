Capodanno in musica con Apalis Duo a palazzo Tursi

Dopo il successo del primo Ep Sad Sad Christmas, uscito il 7 dicembre 2018 per Amselcom (Berlino) ed entrato nella Top#100 di Beatport, Apalis Duo – Electronic & Songwriting performers prenderanno parte alla serata musicale organizzata dal Comune di Genova a Palazzo Tursi la notte di Capodanno.

Si avrà l’occasione di ascoltare dal vivo Giovanni Traverso (voce) e Matteo Cipollina (track-set) già a partire dalle 21.30, quando si esibiranno con brani del loro repertorio a intermezzo dei concerti previsti nella Sala del Consiglio. La performance vera e propria inizierà però all‘1.00 nel porticato d'ingresso di Palazzo Tursi in via Garibaldi 9 e andrà avanti per tutta la notte, per entrare nel nuovo anno con il ritmo giusto. Un Capodanno a Genova da non perdere.

Per chi volesse avere un assaggio della musica degli Apalis Duo, si possono trovare su Spotify, YouTube e sul sito www.apalisduo.altervista.org dove è presente anche il video di Sad Sad Christmas.