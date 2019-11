Capodanno 2020: Red Night Dinner & Party

Hotel Capri e Garden Cocktail organizzano Red Night, serata con cenone e dj set tutto rigorosamente in rosso per festeggiare l’arrivo del 2020.

Non il solito capodanno ma una vera festa evento per soddisfare anche i gusti dei più modaioli, alla ricerca di divertimento, buon cibo e un’idea in più per festeggiare l’ultima notte dell’anno.

Parola d’ordine rosso, che dominerà la serata a partire dal menù della cena, ai cocktail, all’allestimento e per coloro che vorranno far parte di questo evento si consiglia di indossare un accessorio distintivo ovviamente Rosso.

E per i più piccoli, ma soprattutto per i più grandi, un servizio dedicato con cena e intrattenimento in una sala separata per consentirà agli adulti di godersi la serata.

L'appuntamento è per il 31 dicembre 2019; ore 21.00 inizio Red Dinner, dalle 00.30 Dj set e Red Night Party.

Costi serata:

Aperitivo, cenone con brindisi di mezzanotte e serata con dj set: € 75 (bevande escluse)

Cenone bambini 4/12 anni: cena e animazioni dedicati € 35

Serata con dj set (ingresso dalle 00.30): € 20 ingresso con una consumazione

Pacchetto hotel: preventivo su richiesta.

Fino ad esaurimento posti, cena con prenotazione obbligatoria.

Gallery