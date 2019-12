Capodanno al Cezanne con cenone e serata disco e revival

Martedì 31 dicembre 2019 al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07, sito www.cezannedisco.it), a partire dalle 21, è in programma il Veglione di Capodanno con una festa in musica e in allegria, in pieno stile "Cezanne". Un "Capodanno Vintage", in cui non mancheranno ospiti e sorprese. Si inizia con il grande cenone con servizio a buffet con tutte le specialità preparate per l'occasione e una bottiglia di spumante per ogni tavolo per brindare insieme al nuovo anno. Dopo la cena, si balla nella sala principale con il meglio della musica commerciale, disco e revival anni '80 e '90, per festeggiare in compagnia e in allegria l'arrivo del 2020.

Alla console ci saranno gli insostituibili dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, per una perfetta selezione musicale tra i successi del momento e le intramontabili hit del passato. Ospite della serata anche il musicista Nicola Basile con il suo sax.

Per partecipare al Capodanno del Cezanne la prenotazione è obbligatoria. Il costo della serata, che include cenone, bottiglia di spumante per tavolo e prima consumazione è di 60 euro. Per prenotare è necessario passare dal locale e lasciare un anticipo di 30 euro nei seguenti giorni: venerdì, sabato e domenica dalle ore 20.30, oppure giovedì e domenica dalle ore 15 alle 19.

Per informazioni: 3474224027.