Capodanno 2020 con cenone e discoteca al Casa Mia Club

Cenone musicale e discoteca con tre sale per ballare tre generi diversi, fino alle 6 del mattino: il Capoanno 2020 del Casa Mia Club di Genova guarda al nuovo anno con ottimismo ed entusiasmo.

La notte di San Silvestro il Casa Mia Club, locale del centro di Genova, in via XII ottobre, festeggia l'arrivo del 2020 con cenone con musica dalle 21:00 con Fabrizio Valenza di Radio Babboleo fino alle 02:00 (musica italiana "canterina" - dance commerciale – revival), e poi brindisi di mezzanotte con Max Giannini dj, lo staff di “I Love Reggaeton Fresh” e Micky D (house - commerciale - reggaeton) in consolle.

In garage (sala al piano -2) la techno di Smileandance by RST Events.

Menu Attico

70€ con prenotazione entro il 23/12

90€ con prenotazione dopo il 23/12

Brindisi di benvenuto

Bruschetta con caponata

Flan di baccalà con fonduta di formaggi e pepe rosa

Sarde in Savor

Ravioli di branzino al ciliegino

Orata al cartoccio con carciofi

Calamaretti affogati in polenta

Lenticchie della fortuna

Dolce di capodanno al cioccolato

Bottiglia di vino rosso/bianco/rosè/prosecco a scelta ogni 4 persone

Bottiglia di champagne ogni 4 persone per brindisi di mezzanotte

Menu salotto

55€ con prenotazione entro il 23/12

70€ con prenotazione dopo il 23/12

Brindisi di benvenuto

Buffet antipasti :

Torta di Gee (bietole e prescinseua)

Polpettone alla genovese

Tramezzini francesi

Patate duchessa

Pizzata & focaccia al formaggio

Lasagne al pesto

Orecchiette pugliesi alle cime di rapa

Orata al cartoccio con carciofi e patate

Lenticchie della fortuna

Dolce di capodanno al cioccolato

Bottiglia di vino rosso /bianco/ rosè/prosecco a scelta ogni 4 persone

Bottiglia di prosecco ogni 4 persone per brindisi di mezzanotte

INGRESSO DOPO LE 23:00 (disco + drink + brindisi di mezzanotte + dolce) 30€

INGRESSO DOPO LE 01:00 (disco + drink) 25€

Informazioni Casa Mia Club 010 8983728

Mail: info@casamiaclub.it

