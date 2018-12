Capodanno al Winter Park: sconti su tutte le attrazioni

Prosegue la serie di eventi al Winter Park Genova, il luna park mobile più grande d’Europa che, fino al 13 gennaio, animerà piazzale Kennedy. Lunedì 31 dicembre, dallo scoccare della mezzanotte fino alle 3, sono previsti sconti (a discrezione di ogni singolo operatore) su tutte le attrazioni del Winter Park. Il 31 dicembre il luna park sarà quindi aperto dalle 10.30 fino alle 3, mentre il 1° gennaio seguirà il consueto orario festivo (dalle 10.30 fino alle 24).

Ma le iniziative non si fermano qui domenica 6 gennaio la Befana atterra con la sua scopa al Winter Park. Prevista in calendario, con data ancora in via definizione, una giornata dedicata agli sfollati e ai commercianti colpiti dal crollo di Ponte Morandi. È inoltre attiva una convenzione con Radio Babboleo, che quotidianamente mette in palio, attraverso giochi radiofonici, biglietti omaggio per il Winter Park. Anche il Museo Internazionale del Cinema Cine Ciak collabora con il Winter Park.

Sono inoltre presenti dieci punti food, in grado di soddisfare palati di ogni tipo.