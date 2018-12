Gran galà di Capodanno al Sol Levante

Al Sol Levante di Cavi di Lavagna Gran Galà di Capodanno, ovvero "inizia con il botto" il nuovo anno. La serata, che ha infatti come "sottotitolo" "Capodanno per i grandi", è riservata tendenzialmente a un pubblico adulto.

Per info e prenotazioni, contattare il 3441475761.

Questo il programma: dalle 20 parte il cenone servito, il menù completo, bevande incluse, disponibile con opzione champagne, è sulla pagina facebook del locale, fra le specialità: insalatina di seppie alle arance tarocco e profumo di vaniglia, turbante di spigola ai carciofi, gambero e spuma di patate vitellotte. Alle 21.30 invece apre il royal buffet, con una lunga lista di piatti, dal salmone agli agruni al risotto ai crostacei con lime. Il menù completo, bevande incluse, è sempre consultabile su Sol Levante Facebook.

Il prezzo del cenone è 90 euro a persona compreso l'ingresso, mentre il royal buffet è 60 euro compreso l'ingresso. Per entrambe le opzioni è offerto lo spumante per il brindisi di mezzanotte. I menù sono a cura di AD Food Experience di Alessandro Dentone Executive Chef, conosciuto al "grande pubblico" per essere spesso ospite in tv a "La prova del cuoco" e "Misteri in cucina".

E' possibile pure entrare dopocena solo per la discoteca, l'ingresso è 25 euro con un drink, lo spumante per il brindisi e il dolce della tradizione.

Dopo il cenone e il buffet, si balla fino all'alba, con il locale splittato in due piste: una con il dj-set sui successi dance e revival di Angelo Beccia, l'altra dedicata alle hits della latin-music e caraibica mixati da Piero Boogaloo