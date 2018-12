Capodanno 2019 con cenone e discoteca al Casa Mia

Il Capodanno del Casa Mia prevede prima il cenone musicale e poi la discoteca con due sale per ballare due generi diversi fino alle 6 del mattino.

Si inizia con il cenone con musica in "salotto" dalle 21:00 con Fabrizio Valenza di Radio Babboleo fino alle 02:00 (musica italiana "canterina" - dance commerciale - revival - reggaeton).

Dalle 02:00 si propone la squadra vincente del sabato sera con Max Giannini & Masino in consolle in salotto mentre in garage (sala al piano -2) la techno di #Smileandance by RST Events.

Menu del cenone:

BRINDISI di BENVENUTO

ANTIPASTI

- Terrina di mare su mango e granella di nocciole

- Tortino alla fonduta su miele di castagne

- Tartare di manzo al tartufo nero

Salumi piacentini con focaccia

PRIMI PIATTI

- Scrigno di tagliolini neri al gambero & champagne

- Il raviolo piemontese al tartufo nero di Norcia

SECONDI PIATTI

- Pralina di Chianina avvolta da Reggiano su lenticchie

PER FINIRE

- Variegato di panettone in crema di chantilly

PREZZI

90€ a persona (comprende 1 bottiglia di vino e 1 bottiglia di champagne per il brindisi // minimo 4 persone)

70€ a persona (comprende 1 bottiglia di vino e 1 bottiglia di prosecco per il brindisi // minimo 4 persone)

Ingresso dopo le 22:00: 30€ (drink e flute per brindisi compresi)

Ingresso dopo le 01:00: 25€

Informazioni Casa Mia Club 010 8983728

Mail: info@casamiaclub.it

