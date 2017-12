Il Capodanno dei Rolli tra arte e musica

Per la notte di Capodanno, alcuni dei più bei Palazzi dei Rolli apriranno eccezionalmente le porte ai visitatori che potranno ammirare i tesori d'arte con visite guidate e godendo di performance musicali per trasorrere l'ultima sera del 2017 all'insegna delle bellezze artistiche della Superba.

Grazie a speciali visite guidate create per la notte di San Silvestro, a pagamento con prenotazione obbligatoria, sarà così possibile avere due itinerari:

Il “Percorso Rolli”, che toccherà gli atri e i cortili dei Palazzi, con partenza dallo IAT di Via Garibaldi. Questi i Palazzi parte dell’itinerario: in Strada Nuova Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi, Palazzo della Meridiana, Palazzo Nicolosio Lomellino, Palazzo Tobia Pallavicino; nel centro storico Palazzo Brancaleone Grillo (Vico Mele 6), Palazzo Gio Vincenzo Imperiale (Piazza Campetto 8), Casa natale di Santa Caterina (Vico Indoratori 2). Il biglietto sarà in vendita presso gli Uffici IAT e su Visitgenoa.it.

La “Visita ai Musei di Strada Nuova”, ovvero Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Tursi. Biglietto in vendita presso il Bookshop di Via Garibaldi e sul sito Happyticket.