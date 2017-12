Concertone di Capodanno con gli Ex Otago in piazza De Ferrari

Il gruppo genovese degli Ex Otago, impegnato nella tournée di presentazione dell'ultimo album "Marassi", si esibirà in piazza De Ferrari proprio la sera del 31 dicembre, in occasione dei festeggiamenti di Capodanno.

I cinque membri della band indie-pop genovese formatasi nel 2002 - Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Francesco Bacci, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla – hanno all’attivo cinque album, un ep e sei singoli fra cui l’ultimo, “Ci vuole molto coraggio”, al quale partecipa Caparezza.