Capodanno al Covo di Nord-Est tra cena, fuochi d'artificio, musica e cabaret

Il Capodanno 2018 al Covo di Nord-Est e al Covino si festeggia in grande stile, tra cenone e divertimento.

Il programma

Il 31 dicembre 2017 si festeggia in tanti modi: in particolare, oltre all'immancabile cena, sono previsti spettacoli di micromagia ai tavoli durante la cena, cabaret e brindisi per il nuovo anno con Carlo Cicala da Zelig, fuochi d'artificio, burlesque anni '20, Grand Casino con Black Jack, animazione fashion direttamente da Miami.

E poi tanta musica con i dj e due sale, una per revival e commerciale, l'altra per house, hip hop e reggaeton.

La colazione prevede cappuccino e brioches.

Servizio navetta e vip car.

Il menu

Ecco cosa propone il cenone di Capodanno al Covo, che inizierà alle 20,30, per il costo di 85 euro:

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini

Tris di torte di verdure

Tris di marinati di mare al pompelmo rosa e crostini caldi

Barchette di sedano, mascarpone e gorgonzola

Tagliere di salumi e formaggi

Show cooking di focaccia al formaggio di Recco, al pesto e pizzata

Paffutelli alla Frank Sinatra by Zeffirino

Pennette alla Portofino

Il sushi

Zampone di maiale su ragù di lenticchie

Pandoro e panettoni con cioccolato caldo

Vino bianco o vino rosso a scelta (una bottiglia ogni 5 persone)

Tavolo riservato tutta la notte.

Info e prenotazioni: 3470962648 - 3489822880