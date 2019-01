Venerdì 18 gennaio alle ore 17.30 inaugura a Castello D'Albertis la mostra "Il Capitano D’Albertis e le sue entusiasmanti imprese", con le illustrazioni di Giulia Pastorino.

Tavole illustrate di grandi dimensioni trasformano un libro per bambini dedicato alle avventure del Capitano Enrico Alberto d’Albertis in una mostra da 0 a 99 anni. L’occasione è data dall’uscita dell’albo illustrato Il Capitano D’Albertis e le sue entusiasmanti imprese di Giulia Pastorino, una coedizione Tapirulan / Matti da rilegare, che, come promette la prima pagina, è «la storia vera di un uomo tutto di un pezzo nato a Genova quasi 200 anni fa. Un signore elegante, dall’aria giusto un po’ burbera. Un tipo curioso, senza dubbio. Sportivo, abile nella scrittura, grande collezionista e fotografo».

Lo spazio delle mostre temporanee del museo si presenta come una “camera delle meraviglie” animata dalle coloratissime illustrazioni in dialogo con gli oggetti che a loro volta raccontano il Capitano: disegni, fotografie, armature e collezioni del mondo animale e vegetale.

Compiono delle vere incursioni in questo mondo creazioni originali realizzate per l’occasione dall’autrice Giulia Pastorino.

Non mancano, curate dai Servizi Educativi del Comune di Genova, proposte di laboratori per scuole e famiglie, in cui la stessa Giulia Pastorino sarà protagonista.

Eventi collaterali: Giochi d’arte a sorpresa con Giulia Pastorino, ore 15-17.

Un pomeriggio in compagnia del Capitano tra percorsi, letture e illustrazioni.

Domenica 27 gennaio, Domenica 17 febbraio, Domenica 17 marzo,

Domenica 14 aprile 2019.

In collaborazione con Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Info: attività gratuita, ingresso al museo a tariffa ridotta € 3. Non è richiesta la prenotazione.

Per informazioni: telefono 010.2723820 biglietteriadalbertis@comune.genova.it; servizieducativimusei@comune.genova.it

Gallery