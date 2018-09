Genova e la canzone d'autore: spettacolo di canzoni e storie narrate dei cantautori genovesi

Zena Singers band presenta: “Genova e la canzone d'autore”, spettacolo di canzoni e storie narrate dei cantautori della scuola genovese: Baccini, Bindi, De Andrè, Endrigo, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli, Tenco.

Zena Singers è l’altisonante nome della band genovese che utilizza la musica scritta dai cantautori della scuola genovese per incanalare tutte le loro emozioni e trasmetterle al pubblico, miscelando voci e suoni carichi di colori e sfumature diverse in grado di catturare l’attenzione dello spettatore: di quelli che “se li vedi Live te li ricordi di sicuro”.

Musica di classe quindi quella proposta dagli Zena Singers: musica dolce, diretta, per nulla stucchevole o ruffiana. Nei concerti Live viene riproposto quel genere espressivo definito : “Teatro/canzone”.

La sua struttura è costituita da un’alternanza di canzoni, scritte dai cantautori della scuola genovese e recitazione di parti inedite, facendo vivere nell’immaginario dello spettatore, situazioni, personaggi e storie proprio come se accadessero “in quel momento” conferendo al Teatro Canzone un carattere di assoluta originalità.

Nel rispetto delle canzoni e delle figure dei vari cantautori genovesi la band non nasconde la propria personalità musicale inserendo ad esempio sfumature soft rock e reggae in alcuni brani di De Andrè’ (Quello che non ho, Un Giudice) e Tenco (Li vidi tornare, Se stasera sono qui) donando grinta, energia e vitalità alle composizioni e confermando di trovarci di fronte ad una sezione strumentale e vocale di tutto rispetto pur mantenendo una loro dimensione “di nicchia”.

Il concerto del gruppo Zena Singers sarà un vero e proprio viaggio musicale “tra brani giganti di autori giganti” che hanno scritto alcune tra le pagine più belle della musica italiana.

Contatti ed informazioni: 3336390910

Gallery