"I canti degli uccelli": conversazione con l'ornitologo Luca Baghino della Lipu

Conversazione con proiezione immagini su grande schermo.

L'incontro con Luca Baghino, esperto ornitologo, è dedicato ad un inquadramento e ad una presentazione del variegato mondo degli uccelli. Benchè note a tutti nel mondo animale, il grado, le funzioni ed i caratteri delle vocalizzazioni non sono però altreattanto conosciute al giorno d'oggi in cui ci si limita al solo aspetto visuale ed estetico della fauna selvatica, spesso trascurandone i suoni, e più in generale, le manifestazioni acustiche prodotte dalla natura.

Nel corso della proiezione verranno illustrati alcuni esempi significativi, con particolare riferimento all'avifauna ligure.