Cani e umani: un complesso legame millenario

Tornano a grande richiesta al CSTCS Consultorio gli incontri con gli autori.

Questa volta, venerdì 13 settembre alle ore 21, ci occuperemo dei nostri amici a quattro zampe insieme a Elena Chiara Garoni, Medico veterinario esperta in medicina comportamentale.

Presenta Gianni Nobile, psicoterapeuta socio CSTCS.

«A dispetto dei trentamila anni di coevoluzione, noi umani conosciamo davvero poco del cane. Pur avendolo impiegato in raffinati lavori, coinvolto in imprese epiche e assoldato in guerre e conquiste, il cane resta uno sconosciuto. Proprio come nei matrimoni meglio riusciti, a un certo punto della nostra storia si può scoprire che non sappiamo niente l'uno dell'altro, e questo, forse, aumenta le probabilità di continuare a dividere con lui la nostra vita. Forse. Perché quando la quotidianità si complica, il tempo si accorcia e gli scontri aumentano, la conoscenza dei desideri dell'altro, e il confronto con i nostri, profondamente umani, può aiutarci ad avviare la relazione in un campo affascinante e di nuovo fulgido ed avventuroso. La ricerca delle componenti di personalità del cane può aiutare ad individuare le origini di un rapporto millenario e può consentire di indagare le ragioni che fanno della relazione con lui il sorprendente motore del cambiamento nelle persone umane».

Ingresso libero.

