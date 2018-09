"Il cane senza coda" al Teatro della Tosse

"Il cane senza coda", opera teatrale di Paolo Bonfiglio, approda al Teatro della Tosse dal 23 ottobre al 4 novembre 2018.

Un uomo solo in una sala d'aspetto abbandonata, un'enigmatica signora con tre valigie, un cesso da stazione, uno strano cane, un controllore molesto, un treno che va da est a ovest o da ovest a est e sembra non arrivare mai, due incubi. Un testo potente e grottesco. Questi gli ingranaggi narrativi che si combinano in un inesorabile meccanismo teatrale grottesco, amaro, violento, mortifero e surreale. In una parola: ridicolo.

Il biglietto costa 15 euro. Lo spettacolo va in scena alle 20,30 e la domenica solo alle18,30.