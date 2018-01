Al Sipario Strappato di Arenzano cabaret e risate con "Le Canaglie"

Sabato 3 febbraio alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165), il teatro arenzanese e Matteo Monforte, in collaborazione con Zelig, presentano "Le Canaglie".

Si tratta di un laboratorio comico in cui i giovani cabarettisti della scena ligure (e non solo) possono mettersi in gioco sperimentando i loro nuovi pezzi.

Questi laboratori sono l'officina, la palestra in cui aspiranti comici testano sketch inediti davanti a un pubblico vero, uno spazio di studio e sperimentazione di nuove forme di comicità - scritta e agita - all'interno del quale si ha la possibilità di provare idee, definire uno stile o i tratti di un personaggio con il contributo della direzione artistica dell'autore e comico Matteo Monforte.