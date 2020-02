I campioni mondiali di bachata ospiti al Caribe Club per uno stage speciale

Venerdì 7 febbraio 2020 al Caribe Club di Genova (corso Italia 3), dalle 22.30, proseguono gli appuntamenti del venerdì latino sul mare con spettacoli e ospiti. Special guest della serata la coppia di ballerini Gabriel Salgado e Leticia Beltran, sette volte campioni del mondo di bachata, che ritornano al Caribe per uno stage a numero chiuso (prenotazione obbligatoria in segreteria al numero 3272365177). A seguire, regaleranno al pubblico del Caribe uno show di bachata.

Nella sala dedicata alla bachata si balla con dj Jonathan Lopez, accompagnato dai balli di Paola Isla Latina e da tutto il suo gruppo di allievi. Nella sala latina musica di dj Mauricio "El Bimbo" Hernandez con l'animazione in pista dei ballerini dello staff del Caribe Club Alfredo, Bryan, Moreno, Daniela, Federica, Katherine e altri. Infine, la console della sala kizomba sarà dominata da dj Chris e dj Daniele "Furia" Manigrasso, con l'animazione dei ballerini Joseph, Daniele ed Emanuela.

Ingresso alla serata con consumazione e con stage 20 euro (per i non tesserati Caribe 23 euro). Solo stage 13 euro (non tesserati 15 euro). Ingresso alla serata con consumazione 8 euro (non tesserati Caribe 10 euro). Informazioni: 335207103.

Sabato 8 febbraio dalle ore 21.30 torna l'appuntamento dedicato al liscio con la serata “Liscio sul mare”, una festa per tutti gli amanti dei balli classici ma non solo. Durante la serata si ballerà fox, mazurka, valzer, ma anche bachata, polka, rumba, tango, milonga e balli revival. Alla console ci sarà dj Silvia Foschia.

Ingresso 10 euro. Informazioni: 3474314742