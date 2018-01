Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio: la settima edizione

La data della settima edizione è fissata: il Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio torna a Genova sabato 17 marzo 2018, a Palazzo Ducale.

A contendersi l'ambito titolo, cento concorrenti che si sfideranno - a colpi di mortaio e pestello - nella preparazione della salsa genovese più amata in assoluto, utilizzando ingredienti genuini.

La gara è aperta a tutti (info@pestochampionship.it).

Come si svolge la gara

Ad ognuno dei concorrenti sono forniti dall’organizzazione tutti gli ingredienti e gli strumenti per partecipare alla gara. Una giuria di gastronomi ed esperti assaggiatori individua tra i 100 concorrenti i 10 finalisti che nel pomeriggio si sfidano nella finale.

Il Campionato è aperto a dilettanti amatori e professionisti in cucina, purché abbiano compiuto la maggiore età, provenienti da qualsiasi paese del mondo. Partecipano, in ordine di iscrizione, tutti coloro che si sono iscritti al Campionato, mentre partecipano di diritto i vincitori delle Gare Eliminatorie che si tengono durante l’anno in tutto il mondo.

Il campione in carica è Alessandra Fasce, 37enne di Genova, aiuto cuoco in un ristorante a Fontanegli.

Il calendario della giornata

ore 8.30 arrivo 100 concorrenti, consegna del materiale, assegnazione del posto

ore 9.00 arrivo dei bambini e dei giovani giudici per la gara dedicata ai più piccoli

ore 9.30 arrivo giudici, consegna del materiale e delle schede di valutazione

ore 10.00 inizio del Campionato Mondiale dei Bambini 2018

ore 10.30 arrivo delle autorità, comitato d’onore e della stampa

ore 10.45 premiazione del Campionato dei Bambini

ore 11.00 saluto delle autorità

ore 11.15 comunicazione degli organizzatori

ore 11.25 inno del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio (Coro Lollipop)

ore 11.30 inizio gara

ore 12.10 conclusione gara e riunione della giuria

ore 13.00 finger food a base di Pesto Genovese (atrio di Palazzo Ducale)

ore 14.00 premiazione del concorrente che arriva da più lontano (a cura de “A Compagna”)

ore 14.15 indicazione dei 10 finalisti

ore 14.30 gara dei 10 finalisti

ore 15.10 conclusione della finale e riunione della giuria

ore 15.30 Proclamazione del Campione 2018

ore 16.00 Conclusione ufficiale del VII° Campionato

ore 20.00 Pesto Party

Nella Sala del Minor Consiglio

9.00/16.00 Mostra antichi mortai e nuovi design. Selezione di mortai storici con illustrazione delle origini e storie familiari.

11.00/16.00 Le associazioni e le DOP della Liguria agro-alimentare: ore 11.00/16.00 – Corner di approfondimento consorzi liguri

11.00/17.00 Pesto Talk – il “Salotto del Campionato” con interviste, opinioni e video

Inoltre…