Aperi-Cene a Camogli, con Serata in Azzurro e Gran Tombolata

Mercoledì 22 agosto l’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli propone, nell'ambito delle Aperi-Cene, la Gran Tombolata a cura del Civ Centro Storico, con il patrocinio e la collaborazione del Comunedi Camogli e Camera di Commercio di Genova, ed il supporto della Pro Loco di Camogli.

Dopo la serata “in rosa” di giovedì 2 agosto con “Gamberi, scampi, pesce rosa e bollicine” la prossima sarà mercoledì 22 agosto con le “Aperi – Cene” a Camogli “in Azzurro” nei bar e ristoranti con “Pesce azzurro, Vermentino e Pigato”.

La Gran Tombolata con i Soggetti Smarriti

Musica in via della Repubblica e dalle 22,00 sul molo “rivo Giorgio” dinanzi alla spiaggia, Andrea Possa e Marco Rinaldi con il grande cabaret dei mitici “Soggetti Smarriti” condurranno la Gran Tombolata con le incursioni comiche di Andrea Di Marco ed Enzo Paci. Un’esilarante serata fra giochi, battute, risate e divertimento assoluto per giocare e vincere premi bellissimi: uno spettacolo da non perdere.

Per partecipare alla Gran Tombolata info Pro Loco Camogli tel. 0185 77 10 66.

Aperitivi e cene azzurre: dove e quanto costano

NEI BAR E PUB DI CAMOGLI APERITIVI AZZURRI

Semmu Friti via P. Schiaffino : Acciughe ripiene e acciughe in agrodolce con vin bianco ligure € 7,00

Dragun Pub Via della Repubblica: Aperitivo con le insalate in azzurro € 5,00

Patchanka via Al Porto : “Simona” drink con apetizer € 10,00

Hook via Al Porto 4: Blue Li – Hook (Lime, tequila,Blue berry) con apetizer € 7

Cage aux folles Piazza Colombo : Mint Spritz con stuzzichini della Cage € 6,00

Bistingo Piazza Colombo: Mirtillino a base di mirtillo e gin con stuzzichini € 7

Al Molo 16 via al Molo: Molo in Azzurro (nettare d’agave, lime, gin -big gino-, blu curaçao, tonica - € 8

Barracuda via Garibaldi: Night - Tonic con stuzzichini € 7

Auriga via Garibaldi: “Blu Star” (Wodka, Liquore Lychee, Pompelmo e Blue Curacao) con stuzzichini Auriga € 7

La Boutique dello Yogurt via Garibaldi: Coppa azzurra affogata nello yogurt con zuccheri e caramelle azzurre € 3,50.

Barcollo via Garibaldi: Profondo Blu con apetizer € 7,00

NEI RISTORANTI DI CAMOGLI

DA PAOLO via San Fortunato Palamita in agrodolce e tortino di acciughe con calice di bianco € 18

VENTO ARIEL Calata Porto “Anche le Alici fritte vanno in barca” con calice di Vermentino € 15

Al MOLO 16 via al Molo Taglierini di mirtilli con funghi porcini, scampi e salsa di mirtillo e calice di vino € 18

IL PORTICO SPAGHETTERIA via Garibaldi Trofie con acciughe, pinoli, pomodorino con mollica di pane brustolito e calice di bollicine € 14

TRATTORIA DEL PESCE Via Garibaldi Padellino con trenette alle acciughe fresche, aglio, olio, peperoncino e pomodorini datterino con calice di Bianchetta Genovese € 15,00

LO SPUNTINO via Garibaldi. Poker azzurro con acciughe sotto sale, marinate, impanate e ripiene con calice di Vermentino € 15

XODO’ via Garibaldi Tortino d’acciughe con calice di Vermentino € 13

OSTERIA DELLE SETTE PANCE via Garibaldi Spaghetti del pescatore con acciughe di paranza, olive taggiasce e pomodori pachino con calice di vermentino del ponente ligure € 15

MIRAMARE Trofietta ligure alla marinara con acciughe, pinoli e olive taggiasche e calice di bianco € 15

LA PIAZZETTA Acciughe al forno con timballo di melanzane e e calice di vino € 15

LA CAMOGLIESE via Garibaldi Trofie con acciughe, pomodoro Pachino e olive con calice di vino € 17

OSTAIA DA O SIGU’ via Garibaldi Spaghetti alle acciughe con calice di vino € 16

LA BOSSA Via della Repubblica Involtino di pesce spada con calice di Bianchetta Genovese € 19

CAFE’ PHOTO via XX Settembre. Acciughe alla sarda e calice di vino € 10,00.

Regolamento della Gran Tombolata: tutte le info

La Gran Tombolata si terrà sul molo “rivo Giorgio” dinanzi alla spiaggia.

Prezzo di vendita cartelle: €. 5,00 una cartella; € 10,00 tre cartelle.

Destinazione introito: sostegno della “Tonnarella”- patrimonio unico della Città di Camogli, la cui tradizione viene mantenuta e portata avanti dalla locale Cooperativa pescatori Camogli.

Tempi e luoghi di vendita cartelle: da venerdì 10 agosto fino alle ore 12 di mercoledì 22 agosto presso gli uffici Pro Loco di Camogli via XX Settembre 33 - telefono 0185 771066. Mercoledì 22 agosto dalle ore 18 alle ore 21 presso Info Point Ascot Camogli. Combinazioni previste: 1 tombola, 2 cinquine, 4 quaterne, 8 terni, 16 ambi. Premi: I voucher corrispondenti verranno consegnati al momento della dichiarazione vincita presso Info Point Ascot Camogli a fianco palco.

I premi della tombola

PRIMO PREMIO

N. Una bicicletta con pedalata assisitita ATALA E RUN

1° Cinquina

N. 1 menù degustazione per due persone offerto da Ostaia Da O Sigu

N. 2 biglietti Teatro Sociale spettacolo in abbonamento

2° cinquina

N. 1 pranzo per due persone Menù del giorno offerto da ristorante La Piazzetta

N. 2 bottiglie Prosecco Valdobbiadene offerto da Tirabuscion

1° quaterna

N. 1 bottiglia di champagne offerto da Patchanka

N. 1 colazione per due persone offerto da Cafè Photo

2° quaterna

N. 1 menù turistico per due persone offerto da Xodo Bar

3° quaterna

N. 1 Abito donna offerto da Rosamino

N. 1 bijoux donna offerto da I Gatti del Borgo

4° quaterna

N. 1 pranzo per due persone “Menù turistico” offerto da ristorante Lo Spuntino

1° terno

N. 1 aperitivo per quattro persone offerto da Al Molo 16

2° terno

N. 1 buono fritto e vino per due persone offerto da Semmu Friti

3° terno

N. 1 borsa in tessuto offerto da Robe di Cuoio

N. Magnum prosecco Ruggeri offerto da La Bottega dei Piaceri

4° terno

N. 1 paia di occhiali valore 19 € offerto da Impronte

5° terno

N. 1 paia di occhiali valore 19 € offerto da Impronte

6° terno

N. 1 buono da 20 € offerto da Erboristeria Pimpinella

7° terno

N. 1 buono da 20 € offerto da Roba Dell’Altro Mondo

8° terno

N. 1 teglia Focaccia di Recco col formaggio IGP offerto da Focacceria Revello

1° ambo

N. 1 Cocktail con aperitivo per due persone offerto da Hook

2° ambo

N. 1 Cocktail con aperitivo per due persone offerto da Hook

3° ambo

N. 1 Aperitivo per due persone offerto da Barcollo

4° ambo

N. 1 Aperitivo per due persone offerto da Auriga

5° ambo

N. 1 Aperitivo per due persone offerto da Barracuda

6° ambo

N. 1 Aperitivo per due persone offerto da La Cage aux Folles

7° ambo

N. 1 Aperitivo per due persone offerto da Bistingo

8° ambo

N. due ingressi con due lettini offerto da stabilimento balneare Miramare

N. telo mare offerto da Poppy abbigliamento

9° ambo

N. Un bracciale argentato offerto da Cosedamare

10° ambo

N. 1 vaschetta da kg 1 gelato allo yougurt misto offerto da La Boutique dello Yogurt

11° ambo

N. 1 album fotografico offerto da Legatoria L’Abbecedario

N. 1 buono sconto 10% oggetto ceramica blu offerto da Studio Avart

12° ambo

N. 1 occhialino a specchio offerto da Mortola&Ferretti

13° ambo

N. 1 buono sconto 30% offerto da Cose e Sapori Liguria

N. 2 tovagliette all’americana offerte da Le Amadriadi

14° ambo

N. 1 buono sconto 30% offerto da Cose di Casa

N. 2 biglietti A/R Camogli/San Fruttuoso offerti da Battellieri Golfo Paradiso

15° ambo

N. 1 paio orecchini in argento offerto da Lucky Gioielli in Argento

16° ambo

N. 1 paio calze Burlington offerte da Roberta

Condizioni generali: La prima vincita dichiarata sulla cartella comporta il ritiro della medesima al momento della consegna del relativo premio. A propria scelta la possibilità di non dichiarare la prima vincita e continuare sulla medesima cartella in attesa di combinazioni successive. Su di una cartella è ammessa una sola vincita, non altre cumulative. Le vincite saranno pagate fino ad esaurimento premi. (es. non sarà pagato il terno finchè non saranno esauriti gli ambi, ecc.). Nel caso di combinazioni vincitrici superiori ai numeri dei premi previsti, si andrà ad estrazione.