Castello di Babbo Natale, accensione dell'albero, falò in spiaggia: il Natale di Camogli

Ricchissimo il calendario organizzato a Camogli per le prossime festività natalizie: tra gli eventi da sottolineare, il Castello della Dragonara dal 17 novembre al 24 dicembre, elfi e fate “Al Castello di Babbo Natale”, iniziativa promossa da Comune di Camogli, Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli, Pro Loco di Camogli e CIV Centro Storico Camogli, con il patrocinio della Camera di Commercio di Genova e la collaborazione dell'Associazione Culturale S. Fortunato Camogli e Lega Navale di Camogli.

Tra gli eventi più gettonati:

La "Stazione del Trenino"

In via della Repubblica la “Stazione del Trenino" con tour turistico in compagnia degli Elfi attraverso il centro storico, il lungomare, il porticciolo e la calata porto, domenica 25 novembre, domenica 2, sabato 8, domenica 9 e 16 dicembre, ore 14,30 – 17,30. Nell’attesa dell’arrivo del trenino, alle pareti della “Stazione” si potrà ammirare la Gallery degli antenati di Babbo Natale.

Accensione dell'albero di Natale

Accensione del grande albero natalizio. Sabato 8 dicembre in Piazza Colombo ore 18,30.

La Natività in calata porto

Dall’8 dicembre con lo sfondo del porticciolo di Camogli e il suo mare: un’emozione unica da vivere. Su idea di Giulia Pirchi con la collaborazione di Mastro Antonucci e del Falegname Andrea Costa.

Le caldarroste della tradizione

Appuntamento domenica 9 dicembre, al pomeriggio in spiaggia.

Falò in spiaggia

Lunedì 24 dicembre, dopo la messa di mezzanotte.

Capodanno a Camogli

Il 31 dicembre, Capodanno speciale a Camogli. Cene e cenoni nei ristoranti, musica in piazza Colombo dalle 22,30. Spettacolo con fuochi d’artificio sul lungomare alle ore 00,30.

I concorsi

Con “Natale in vetrina a Camogli”, vetrine vestite a festa per un ideale tuffo nel natale del passato. “Il Presepe nella scatola da scarpe” è un concorso - mostra per ragazzi, adulti e artisti locali.

Con #nataleacamogli la magia del Castello di Babbo Natale continua anche nelle attività commerciali e turistiche di Camogli. Entra nei negozi, bar, ristoranti, alberghi, gelaterie e quant’altro che hanno aderito, cerca le mille porticine degli elfi e fate che arrivati a Camogli per aiutare Babbo Natale, hanno trovato casa dai commercianti. Con loro, insieme ad un pizzico di fantasia, fotografa tutte quelle che vedi e poi posta i tuoi scatti su #nataleacamogli. Le tre foto che fino al 6 gennaio avranno ottenuto più like riceveranno premi speciali offerti dall’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici.

Creuze e presepi

I visitatori potranno scoprire i presepi passando per le antiche creuze