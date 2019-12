Capodanno 2020 a Camogli con musica e fuochi d'artificio

Festa a Camogli per il Capodanno 2020: l'appuntamento è la sera del 31 dicembre in piazza Centrale (Cristoforo Colombo) per l'evento organizzato con la partecipazione del Comune di Camogli, Pro Loco di Camogli, Ascot Camogli, Acfs Camogli.

Dalle 22 musica dj set, countdown di mezzanotte e brindisi.

Dalle 00,30 fuochi d'artificio sul rivo Giorgio e live band, con dj set fino a tarda notte.

I Gatti Matti propongono uno show originale e davvero coinvolgente, che si impegna a far cantare, ballare e saltare con le migliori hit radiofoniche dagli anni '70 fino a oggi.

Anni di esperienza e live in giro per l'Italia garantiscono un tuffo nel passato con uno spettacolo che non dimentica il presente.