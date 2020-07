Camminata tra i paesi di Isola e Rovegno

Divertente percorso tra i paesi di Isola e Rovegno con alternanza di salite e discese poco impegnative tra prati, boschi e pinete su single track, mulattiere, strade sterrate e asfaltate con traffico quasi assente. Ideale per bikers con poca esperienza. I due paesi in passato erano circondati da campi coltivati ormai andati via via diminuendo lasciando spazio al bosco. Il percorso si snoda in gran parte lungo le mulattiere usate in passato dai contadini con i loro mezzi. Adatto ai ragazzi inferiori ai 14 anni.

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza: 10/15 km

Dislivello positivo: 100/200/300 m

Tempo di percorrenza: mezza giornata

Difficoltà tecnica: 1 su 5

Impegno fisico: 1 o 2 su 5

La quota di partecipazione comprende: assistenza di guida di mountain bike, assicurazione infortuni.

La quota di partecipazione non comprende: mountain bike, il trasporto al luogo di partenza, pranzo ed extra.

Necessaria prenotazione chiamando il numero 3383817601 o scrivendo a info@trebbiaviaggi.com. In alternativa potete utilizzare il modulo contatti sul sito www.trebbiaviaggi.com