Al Porto Antico la "Camminata contro il razzismo"

Aspettando la ventesima edizione del SUQ Festival, che arriverà a Genova dal 15 al 24 giugno 2018, domenica 20 maggio alle ore 10 il SUQ si mette in marcia in occasione della quinta edizione della Camminata contro il razzismo, manifestazione aperta a tutti i cittadini per dire no ad ogni forma di razzismo.

Nell’ambito della Festa dello Sport, giunta alla 14° edizione e organizzata da UISP Liguria, anche principale partner della Camminata, l’Associazione Suq invita i genovesi a percorrere un tour a tappe in compagnia degli artisti del Festival e con la partecipazione di UNICEF Comitato Provinciale di Genova, per celebrare i 30 anni della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia. Un’occasione per riscoprire la città al ritmo del Suq Festival e portare in primo piano i valori del dialogo e dell’incontro contro ogni forma di discriminazione.

La Camminata partirà alle ore 10 al Porto Antico di Genova, Piazzale Mandraccio, e proseguirà attraverso il quartiere storico di Prè fino a Piazza Vittime di tutte le Mafie, dove i partecipanti ascolteranno letture di brani sui diritti dell’infanzia e dove i bambini potranno fare una sosta merenda.

Il percorso proseguirà quindi per Piazza Don Gallo, dove ci sarà un ricordo particolare di Don Gallo a cinque anni dalla sua scomparsa. I partecipanti proseguiranno per via Cairoli, concludendo la Camminata in Piazza Piccapietra, dove li attenderà la 4° Edizione del Festival della musica del mondo Ngwoma Mundo, a cura dell’Associazione Mabota.

La V Edizione della Camminata contro il razzismo si avvale della collaborazione Mabota Associazione Speranza per l’Africa; Comunità di San Benedetto al Porto; The Hostel; Associazione Matrioske; Music for Peace; Comunità e Associazioni di immigrati.

La partecipazione alla Camminata contro il razzismo è gratuita