Torna la Camminata dei Babbi Natale per il Gaslini

A grande richiesta torna a Genova la Camminata dei Babbi Natale, una passeggiata goliardica e solidale: tutto il ricavato infatti andrà all'ospedale Gaslini.

La data da segnare sul calendario per questa terza edizione è domenica 22 dicembre 2019, dalle 10,30 alle 12,30. Si tratta di una camminata di 3 km non competitiva e a passo libero, adatta a tutti, per le vie del centro storico.

Il ritrovo è in piazza De Ferrari, e l'abito di Babbo Natale sarà consegnato direttamente ai partecipanti dagli organizzatori. L'iscrizione costa 15 euro, e la quota comprende il costume di Babbo Natale, il pettorale, regali degli sponsor, ristoro con fetta di panettone e donazione al Gaslini di 7 euro. Chi ha un proprio abito da Babbo Natale paga solo 10 euri (di cui sempre 7 andranno al Gaslini). I bambini fino a 5 anni compresi non pagano.

L'evento è organizzato da MyTrekking Liguria con il patrocinio del Comune di Genova.

L'iscrizione può essere effettuata online qui.