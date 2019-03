I Camillas e Palconudo in concerto a Sestri Levante al Circolo Virgola

Venerdì 8 marzo notte di musica al Virgola Circolo Arci con doppio concerto.

Alle 22.30 i Palconudo band rock-cantautorale attiva da quasi 20 anni a Genova. La band di Elisa Castelli e soci proporrà un concerto in chiave acustica con brani storici ma anche inediti che saranno presenti nel nuovo album prossimo all'uscita. Canzoni in bilico tra il rock e il cantautorato, mai banali e con una cura certosina per le melodie e i testi.

Alle 24 sul palco del circolo di Sestri Levante I Camillas Eseguono canzoni in italiano. Dense, leggere, impreviste, monumentali. Piene di ritornelli, malinconie e balli.

Presentano il loro nuovo album “Discoteca Rock” del 2018 ed è fatto a colpi di allucinazioni. Ogni colpo spalanca canzoni. Un disco senza ballate. Un disco da ballare, anche male. La fine di un party dove ti sei divertito troppo. “Festa e Sangue” è il sabba a cui parteciperete!!

Menu della cena:

Cena Sociale

Antipasto con Polpettone Fagiolini e Patate

Taglierini al Sugo di Funghi

Panna Cotta al Cioccolato o Frutti di Bosco

Biglietti:

Ingresso cena più ingresso 20 euro

Ingresso solo concerto 7 euro

con tessera Arci 2019