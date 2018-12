La tradizionale Calza della Befana di Sant'Olcese

Come da tradizione, il giorno della Befana a Sant'Olcese verrà issata al campanile la calza da record, lunga ben 40 metri. Alle 14:30 verrà a trovarci la Befana che porterà in dono dolcetti a tutti i bimbi presenti e a seguire giochi per tutti i bambini, organizzati dai nostri volontari.

Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, potrete gustare mostardella alla piastra, panini con il salame, crostate, cioccolata calda e vin brulè.

È possibile raggiungere la manifestazione utilizzando il Trenino Genova Casella, scendendo alla stazione di Sant'Olcese Chiesa.

Vi aspettiamo numerosi come sempre.