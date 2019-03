Calcutta arriva al Goa Boa 2019

Venerdì 5 luglio 2019 il Goa Boa prenderà il via con Edoardo D'Erme, in arte Calcutta: uno degli artisti più significativi ed ispirati del panorama nazionale contemporaneo che, con una manciata di canzoni e la giusta attitudine, ha saputo tracciare nuove coordinate per la musica italiana, emozionando e ispirando un'intera generazione.