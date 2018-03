Cake design per la Festa del Papà

Sabato 17 marzo presso il Centro La Tavola Rotonda di via Tortona si terrà un laboratorio di cake design per bambini e ragazzi (dai 5 anni in poi). Ogni partecipante porterà a casa il proprio lavoro da regalare al papà nel giorno della sua festa.

Per informazioni o prenotazioni chiamare il 3334433924 oppure scrivere via mail al seguente indirizzo centro.latavolarotonda@gmail.com