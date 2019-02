"Il caffè delle mamme" al Sol Levante

Domenica 17 febbraio nel pomeriggio, il Sol Levante di Cavi di Lavagna, location con vista sul Golfo del Tigullio, organizza, coordinato dall'art director Michele Canessa, "Il caffè delle mamme".

Sarà un pomeriggio di relax dedicato alle mamme, fra 12 tipi di tisane e infusi, cioccolate calde, caffè, torte fatte in casa e cocktail.

E, possibilmente prenotando prima, c'è la possibilità di pranzare, con menù ad hoc anche per i bimbi, per i quali sono disponibili ampi spazi per giocare.

Info al 3441475761.

Alle 18.30 scatta anche l'happy hour per i drinks, e dalle 20 pinsa (non solo pizza) a giro.