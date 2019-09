Il Cactus Market torna ai Luzzati, tra bancarelle, musica e street food

Torna il Cactus Market, per la quinta edizione, all'interno dei Giardini Luzzati, il 27 e 28 settembre 2019.

Apertura venerdì dalle 17 alle 24, e sabato dalle 11 alle 24.

Il mercatino è organizzato dal collettivo Cactus in collaborazione con i Giardini Luzzati: in realtà l'evento non vuole essere un semplice mercato, ma un microcosmo in piazza.

Artigiani, illustratori, designer e artisti si incontreranno e animeranno il market con proposte uniche e originali.

Non mancheranno street food, musica e area per bambini.

Entrata gratuita.