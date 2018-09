"Cacciatori di onde": al Teatro della Tosse si naviga sulla cresta delle onde gravitazionali

Mercoledì 31 ottobre 2018 al Teatro della Tosse, alle 10,30 e alle 16,30, va in scena "Cacciatori di onde", per esplorare insieme il concetto di onda con un’avvincente narrazione e insoliti esperimenti, partendo dalle sue definizioni più comuni fino ad arrivare all’essenza delle onde gravitazionali.

Lo spettacolo, come un laboratorio in scena, renderà visibili onde e vibrazioni di difficile osservazione, in modo analogo a quanto fatto con le onde gravitazionali dai ricercatori degli esperimenti VIRGO nell'Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) a Cascina, in provincia di Pisa. Trapani e luci stroboscopiche ci aiuteranno a visualizzare le perturbazioni dello spazio-tempo e le onde gravitazionali. Ondoscopi e campane cinesi trasformeranno le vibrazioni in formidabili zampilli d’acqua. Siete pronti per uno spettacolo senza precedenti?

A cura di Psiquadro. In collaborazione con EGO - European Gravitational Observatory.

Per bambini dagli 11 anni.