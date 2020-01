Sabato 25 gennaio alle ore 16:30 a Castello D'Albertis avrà luogo l'incontro "A caccia di ombre. Indiani d'America fotografi e fotografati", una conversazione con Naila Clerici.

Un incontro al Museo delle Culture del Mondo in cui condividere materiale storico e contemporaneo di fotografi nativi americani e non, presentando alcuni dei primi fotografi dell’800, fino ad arrivare ai giorni nostri.

L’occasione ci offre la possibilità di visitare il Castello e la mostra temporanea di Douglas Beasley, Il Paesaggio Sacro Nordamericano, nonché di fare riflessioni sulle difficoltà per elaborare reportage, dopo che storicamente i nativi americani sono stati oggetto dello sguardo dell’Occidente per diversi scopi, etnografici, turistici, militari etc.

Partendo dalla sua esperienza fotografica personale, Clerici ha sempre privilegiato la documentazione iconografica anche nel suo corso di Storia delle Popolazioni Indigene d’America all’Università di Genova, per presentazioni in occasione di convegni e conferenze e per illustrare gli articoli della rivista Tepee, la pubblicazione dell’associazione Soconas Incomindios, che Clerici dirige e ha contribuito a fondare.

Sarà anche presentato il suo ultimo libro, Passi sulla terra. Riflessioni sull’ecosistema, catalogo dell’omonima mostra.

Per l’occasione dalle ore 15, per chi vuole visitare la mostra fotografica di Douglas Beasley, Il Paesaggio Sacro Nordamericano, ingresso ridotto a 4,50 euro.