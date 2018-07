Appuntamento con i cabarettisti Stefano Lasagna, Carlo Cicala e la musica dei Matita Pereira Duo

Proseguono anche questa settimana gli apprezzatissimi appuntamenti con l'intrattenimento e il buon cibo, nello storico locale del Rodizio del Pian dei Grilli (Fraconalto) a pochi chilometri dall'uscita autostradale di Busalla.

Giovedi 12 luglio appuntamento stand-up con la comicità di Stefano Lasagna. Il cabarettista allieterà i presenti con analisi spietate di quanto siamo oggi schiavi dei bisogni più stupidi, della pubblicità, della ricerca spasmodica della forma fisica e della linea perfetta...Con Stefano ci si tuffa in un viaggio epico dentro le manie dei nostri tempi, dal quale si esce purificati e per sempre compromessi: non vedrete più le cose di tutti i giorni con gli stessi occhi.

Venerdì 13 luglio la serata si aprirà con la musica affidata a due giovani artisti Aurora e Nesos per proseguire con Carlo Cicala che proporrà uno spettacolo unico, tra il cabaret, magia e mentalismo, per tutta la famiglia. Il pubblico verrà coinvolto in prima persona e potrà prendere attivamente parte al divertentissimo spettacolo.

Sabato 14 luglio si concluderà questo fine settimana di appuntamenti con la musica live dei Matita Pererira. Un duo acustico formato da Gino Cabona (chitarra solista ) e Lorenzo Coppo(voce e chitarra ritmica)che esegue brani originali e cover dei migliori artisti internazionali comprese rivisitazioni di alcune canzoni di cantautori genovesi. Il genere spazia dalla rumba flamenca alla bossa nova, al blues allo swing.

Prima dello spettacolo, caratteristica cena brasiliana della migliore qualità con Rodizio e Churrasco per prenotazioni 010 9693928.

Aperitivo pre serata già a partire dalle 19 e possibilità di pernottamento ad un prezzo davvero conveniente.