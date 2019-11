C1A0 Expo 2019: a Genova la fiera dell'intelligenza artificiale

Due giorni dedicati all'intelligenza artificiale, con incontri ed esperienze dedicati a grandi e piccini: è C1A0 Expo 2019, l'esposizione dell'intelligenza artificiale a palazzo San Giorgio venerdì 15 e giovedì 16 novembre 2019.

L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società del futuro è il tema di questa prima edizione che prevede laboratori e workshop formativi, panel e incontri.

Ad aprire la due giorni sulla tecnologia, oltre alle istituzioni cittadine, il popolare giornalista, scrittore e conduttore tv Roberto Giacobbo.

Tra gli eventi da ricordare, l’hackathon, una competizione all’ultimo «bit» alla quale partecipano esperti di diversi settori dell’informatica: sviluppatori di software, programmatori e grafici, e la call 4 startup con montepremi di 10mila euro per le imprese di tutti i settori con al centro tecnologie di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Data Science.

Programma completo

VENERDI' 15 NOVEMBRE

Mainstage ore 10.00

SALUTI ISTITUZIONALI

Apertura dei lavori da parte di Andrea Benveduti – Assessore allo sviluppo economico, ricerca e innovazione tecnologica della Regione Liguria

Ivan Pitto – Presidente Liguria International

Marco Bucci – Sindaco di Genova

Giovanni Toti – Presidente della Regione Liguria MAINSTAGE ore 10.30

INTRODUZIONE A C1A0 EXPO

Roberto Giacobbo

Il popolare giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo introduce C1A0 Expo e ci guida lungo la giornata inaugurale.

MAINSTAGE ore 10.45

L’IMPATTO DELL’AI SULLA SOCIETÀ DI OGGI E DEL FUTURO

Un quadro di insieme sull’impatto che la rivoluzione tecnologica sta portando nella nostra società.

Giorgio Metta – Direttore scientifico, IIT

Andrea Renda – Senior Research Fellow and Head of Global Governance, Ceps

Craig Civil – Head of Data Innovation, R&D and Analytics, Lloyds

Lorenzo Rosasco – Professore, DIBRIS Università di Genova

Diego Ciulli – Public Policy, Google

Giuseppe Porcelli – Principal Specialist Solutions Architect, Amazon Web Services Barbara Cominelli – COO, Marketing and Operations Director, Microsoft

ARENA ore 10.45 TECNOLOGIA IN SCENA

“Your Personal Humanoid” – sul palco i robot umanoidi R1 dell’IIT

TECH GARDEN

ore 10.45

APERTURA DEGLI INFO POINT

Punto Impresa Digitale

ARENA ore 12.00

DATA DRIVEN ECOMMERCE 4.0

Come sta evolvendo il mondo del commercio on line nell’era dei dati. Intervista a Alessandro Giglio – Chairman & CEO, Giglio Group

MAINSTAGE ore 12.30

IL MARKETING DEI DATI

I Big Data sono stati definiti “il nuovo petrolio”. Scopriamo come vengono utilizzati per creare strategie di marketing attraverso motori di intelligenza artificiale.

Mario Bagliani – Senior Partner, Netcomm

Marco Cilia – Data Solutions Director, Connexia

ARENA ore 12.30

PRESENTAZIONE UNICREDIT STARTLAB

L’iniziativa di Unicredit a supporto dell’ecosistema delle StartUp.

ARENA ore 13.00

HACKATHON - CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Scopriamo i vincitori del primo hackathon di C1A0 Expo!

Massimiliano Bianco – CEO, IREN

Enrico Pochettino – Head of Innovation, IREN

Stefano Angilella – HR Director, Avanade

MAINSTAGE ore 14.00

LE PROFESSIONI DEL FUTURO

Saranno di più le professioni destinate a scomparire o quelle oggi ancora sconosciute? Come cambieranno i modelli tradizionali di educazione e quali saranno le competenze più richieste?

Ilaria Cavo – Assessore di Regione Liguria per le politiche giovanili, scuola, università e formazione

Alessandro Gallo – Public Sector Senior Manager, LinkedIn

Enrico Giunchiglia – Prorettore, Università di Genova

Stefano Angilella – HR director, Avanade

Francesco Calabrò – CTO & Product Manager, Leonardo

Stefano Torchio – Consigliere AIDP Liguria, Managing Partner Studio LabLaw

ARENA ore 14.00

TECNOLOGIA IN SCENA

Scopriamo la “realtà mista” con Microsoft Hololens 2.

TECH GARDEN ore 14.00

WORKSHOP FORMATIVI

Emotiva o Artificiale? Un incontro tra intelligenze

I due punti di vista a confronto.

Paolo Salvi – Trainer e Business Coach, Saraservice

Ludovico Simone – Data Scientist & Training Specialist, Digital Tree ARENA ore 15.00

PANEL: L'AVVENTO DEI CHATBOT RELAZIONALI NELLA GESTIONE DEI CONTACT CENTRE

Modera: Alessio Abrami – Owner, Alphabet Consulting

Sviluppo di chatbot ed assistenti intelligenti per le aziende

Gianluca Maruzzella – Co-founder & CEO, Indigo

Applicazione A.I. e della tecnologia IFM all’interno del mondo CC Jean-François Cabie – Chief Commercial Officer, IFM

Il caso ITAS

Mirko Migone – Direttore Operations, ITAS MUTUA

MAINSTAGE ore 15.30

LE APPLICAZIONI DELL'AI NELLA VITA QUOTIDIANA

Medicina 4.0, veicoli e navi a guida autonoma, robotica umanoide, assistenti vocali e molto altro.

Enrico Chiovetto – Expert Data Scientist, Schaeffler Group

Robert Alexander – Chief Medical Officer, IBM Italy

Lorenzo Natale – Senior Researcher Tenured – Principal Investigator, IIT

Chiara Bartolozzi – Researcher Tenure Track – Principal Investigator, IIT

Giovanni Gambaro – Corporate Digital Innovation Director, RINA

Michele Usuelli – Lead Data Scientist at Microsoft, Data & AI WW CTO Office, Microsoft UK Graziano Pappadà – Application Consultant, Exprivia Innovation Lab

Billy Berlusconi – CEO e Co-founder, IGOODI

Guglielmo Trentin – Researcher, Istituto Tecnologie Didattiche, CNR

Giorgio Robino – Researcher, CNR

Fabrizio Ravicchio – Research Fellow, Istituto Tecnologie Didattiche, CNR

ARENA ore 15.30

PANEL: L'AI E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE RETI ELETTRICHE COME STRATEGIA PER LA CRESCITA DEL PAESE

Modera: Andrew Kinvig – CEO AG-TS Esperto di gestione energia

Vieri Emiliani – Head of Innovation, MAPS

Enrico Pochettino – Head of Innovation, IREN

Simone Corbo – Head of Energy Management and Trading, AXPO

Andrea Gaspari – Head of Wind and Solar Operations, ERG

Pier Vittorio Rebba – Technology Manager Power and Water, ABB

TECH GARDEN ore 15.30

L'ECONOMIA DELL'INTELLIGENZA

Punto Impresa Digitale

ARENA ore 16.15

TECNOLOGIA IN SCENA

ARENA ore 16.30

PANEL: TECNOLOGIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL MONDO DELLA SALUTE

Le aziende del Gruppo FOS, Fonda, Surgiq e Life raccontano come nuove tecnologie associate all’intelligenza artificiale possono migliorare l’assistenza sanitaria e la qualità della vita.

TECH GARDEN ore 16.30

WORKSHOP FORMATIVI – UNIVERSITARI E APPASSIONATI TECNOLOGICI

Machine Learning 101

Introduzione ai concetti base del Machine Learning, a cura di MALGA (Università di Genova).

MAINSTAGE ore 18.00

MEETUP DATA SCIENCE - EDIZIONE NAZIONALE

La community degli appassionati di Data Science si riunisce in occasione di C1A0

“Natural Language Processing: concetti d’avanguardia e i loro limiti”:

Cristiano De Nobili – Statistical Physics, Senior Deep Learning Scientist, Harman-Samsung & AIndo

“Reti neurali predittive sulla sensoristica IoT”:

Emanuele Pomante – Data Scientist, Filippetti SPA

“L’evoluzione della computer vision nell’era neurale: scienza e impresa”:

Alessandro Ferrari – Founder, CEO, ARGO Vision

SABATO 16 NOVEMBRE

MAINSTAGE ore 10.00

INTRODUZIONE GIORNATA

DIalogo con Marco Gay – Amministratore Delegato, Digital Magics

Il mondo che cambia

Racconti ispirazionali su come la società e le aziende si stanno preparando alle sfide del futuro.

Ivan Ortenzi – Innovation Expert, BIP

Alberto Mattiello – Innovation and business expert

ARENA ore 10.00

LA COMPETIZIONE DELLE STARTUP

Idee innovative potenziate dall’intelligenza artificiale si contendono a colpi di pitch il montepremi della prima competizione per startup di C1A0 Expo

TECH GARDEN ore 10.00

PRESENTAZIONE LIBRI

Viral Marketing-oltre il passaparola

Il marketing virale è solo una moda? Come sviluppare brand e prodotti digitali a prova di passaparola

Alessia Camera – Product & Growth Manager ed autrice, ACE Marketing Consultancy

I Robot sono tra noi

In attesa che l’industria si faccia avanti, c’è tempo per prepararsi al loro arrivo e per chiedersi che cosa significherà dividere la casa con macchine capaci di muoversi e di interagire con l’uomo.

Enrica Battifoglia – Giornalista ed autrice

Intelligenza artificiale tra incubo e sogno

I dispositivi ‘intelligenti’ sono dappertutto e stanno già influenzando la vita di tutti. Ma è vero che sono intelligenti? Cosa dobbiamo aspettarci in un prossimo domani e cosa in un futuro remoto?

Silvio Henin – Studioso di storia del calcolo automatico ed autore

MAINSTAGE ore 11.45

UNIVERSITA' E RICERCA

La collaborazione tra Università, Ricerca ed Aziende nella prospettiva della 4° Rivoluzione Industriale

Giuseppe Attardi – Professor, Università di Pisa

Fulvio Mastrogiovanni – Associate Professor Università di Genova

TECH GARDEN ore 11.45

WORKSHOP FORMATIVI - STUDENTI SCUOLE SUPERIORI PRIMARIA E SECONDARIA

Laboratori destinati a giovani studenti appassionati di nuove tecnologie

Andrea Morachioli – Fondazione mondo Digitale in collaborazione con Microsoft Italia

MAINSTAGE ore 12.30

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DIRITTO DI CRONACA E DEONTOLOGIA

Apertura e saluti: Ordine dei Giornalisti della Liguria

La rappresentazione mediatica e la percezione sociale dell’intelligenza artificiale

Raffaele Maurici – Presidente di Innovation Agency

Effetto WOW: il rischio del sensazionalismo e gli elementi davvero positivi

Riccardo Saporiti – Giornalista, Wired

Le paure legate all’intelligenza artificiale nell’immaginario collettivo dei lavoratori e il ruolo dei media

Giada Campus – Giornalista capo ufficio stampa, Uil

Una deontologia per il giornalista tecnologico

Francesco Margiocco – Giornalista, Il Secolo XIX

ARENA ore 12.30

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN LIGURIA: STORIE DI SUCCESSO

Alcuni dei protagonisti delle realtà nate dal territorio si confrontano sul percorso che li ha portati ad affermarsi sul mercato.

Modera Gianluca Gazzoli – Conduttore Radio e TV, Radio Deejay Marco Muselli – CTO and Co-founder, Rulex

Gianluca Rossi – Founder, Firedesktop

Fabrizio Ferrari – CEO, Aitek

Francesco Cricchio – CEO, Brain

Antonello Scalmato – Director of Cloud Services and AI, Pillo Health

ARENA ore 13.30

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA COMPETIZIONE DI STARTUP

TECH GARDEN ore 13.30

WORKSHOP FORMATIVI - RAGAZZI 7-12 ANNI

Machine Learning for kids

Il Pc giudica dalla copertina

Divertiti a sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale che permetteranno alla macchina di distinguere il genere letterario di un libro, direttamente dalla copertina!

Lorenzo Daidone – Startupper & Trainer, Estro

MAINSTAGE ore 14.30

ETICA: INTELLIGENZA ARTIFICIALE, MINACCIA O OPPORTUNITÀ?

L’intelligenza artificiale può essere buona o cattiva? Le macchine sostituiranno l’uomo o lo potenzieranno? Due visioni diverse a confronto.

Paolo Benanti – Ethics & Bioethics Associate Professor, Università Gregoriana Luisella Battaglia – Presidente Comitato Nazionale di Bioetica

ARENA ore 14.30

PANEL: LA VISIONE DEI TECH GIANTS E DELLE GRANDI SOCIETÀ DI CONSULENZA SULL’IMPATTO DELL’IA SUL FUTURO

Scopriamo come i grandi player stanno attivamente aiutando le aziende italiane ad implementare le innovative tecnologie dell’intelligenza artificiale.

Massimo Pellegrino – Partner – New Ventures Lead, PWC

Emiliano Rantucci – CEO, Avanade

Andrea Roversi – Senior Partner, ATKearney

Barbara Cominelli – COO, Marketing and Operations Director, Microsoft Italy Alessandro La Volpe – Vice President IBM Cloud & Cognitive Software, IBM Paolo Piccini – Amministratore Unico di Liguria Digitale

Giovanni Faccioli – Partner Analytics and AI, Deloitte

MAINSTAGE ore 15.30

PANEL: GLI IMPATTI DELL’IA SUL MERCATO DELLA GESTIONE RIFIUTI

Un approfondimento sulle trasformazioni di un settore solo apparentemente “tradizionale”

Modera: Alfredo Rosini – Partner, Mixura

Enrico Benedetti – Presidente ESA

Matteo Campora – Assessore Ambiente e Rifiuti, Comune di Genova

Marco Mairaghi – Amministratore Delegato, SEI Toscana

ARENA ore 15.30

PANEL: MACHINE LEARNING E ROBOTIC PROCESS AUTOMATION PER LA GESTIONE ENERGETICA DELLE NAVI

Modera: Andrew Kinvig – CEO AG-TS Esperto di gestione energia

Carlo Corallo – Founder & CEO Gruppo EGO

Gianluca Rossi – Founder, Firedesktop

Andrea Lombardi – Director of Operations, Fincantieri SI

TECH GARDEN ore 15.30

WORKSHOP FORMATIVI - STUDENTI SCUOLE SUPERIORI PRIMARIA E SECONDARIA

Laboratori destinati a giovani studenti appassionati di nuove tecnologie

Andrea Morachioli – Fondazione mondo Digitale in collaborazione con Microsoft Italia