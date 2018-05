Busalla Gospel Night: il concerto (davvero) gospel

È un sogno che è stato tenuto nel cassetto per anni, una visione che è stata coltivata nel segreto, ma, a luglio dell’anno scorso, il “Busalla Gospel Night” è diventato realtà: centinaia di persone hanno preso parte al concerto (davvero) Gospel organizzato da Missione Busalla, la chiesa evangelica dell’omonima cittadina dell’entroterra genovese.

“È stato un esperimento”, dichiara il pastore Calogero Sorce, “ci siamo messi in gioco, sfidando noi stessi a portare in piazza un evento diverso dagli altri: un concerto Gospel fatto da chi il gospel (Vangelo) lo ha realizzato e lo vive”. Un esperimento che è riuscito e che ha portato la dinamicità del Gospel in tutta la valle, anche attraverso le frequenze di Radio Evangelo e la diretta video sui social network.

Dinamicità, vivacità, libertà: questo è ciò che esprime la gospel music ed è ciò che caratterizzerà il secondo Busalla Gospel Night che si terrà il 14 luglio 2018, alle ore 21:00, in piazza Macciò a Busalla.

“Stavamo cantando in un evento all’aperto e, all’improvviso, i presenti hanno iniziato ad alzarsi in piedi, a partecipare al nostro canto e a commuoversi mentre realizzavano ciò che stavano cantando: c’era qualcosa di speciale nell’aria”, con queste parole, Alessandra Masdea, racconta la nascita del Coro Alfa e Omega, che si esibirà per l’occasione.

Il coro è composto da oltre 25 elementi, proviene da Roma e, domenica dopo domenica, guida la musica e il canto nella chiesa Alfa & Omega della città capitolina; si è esibito in numerose occasioni, con il proprio repertorio di musica gospel internazionale, in tutta Italia, e, proprio quest’anno, canterà con i Brooklyn Tabernacle Singers, il coro gospel più famoso al mondo, durante la tappa napoletana del loro tour mondiale.

Anche quest’anno, l’organizzazione della serata è a cura della chiesa evangelica Missione Busalla, realtà ormai trentennale della Valle Scrivia, in partnership con Aldea Onlus e la collaborazione dei ragazzi aderenti al progetto "Io sono di Cristo". Come di consueto, sarà presente anche la redazione di Radio Evangelo, che trasmetterà l’intero evento in diretta radiofonica.

Il concerto, la cui partecipazione è gratuita, inizierà alle ore 21:00.

Per ulteriori informazioni, è possibile seguire a pagina Facebook “Missione Busalla” o consultare il sito www.aldeaonlus.org

Gallery