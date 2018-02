"Buon compleanno, Fabrizio!": il concerto a Tursi

Il coro Daneo invita tutti a festeggiare il compleanno di Fabrizio De Andrè sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 16,15 con uno speciale evento al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

Si tratta della sala storica dove viene custodita la medaglia d'oro concessa alla città per i meriti ottenuti durante la Resistenza; a pochi metri di distanza, nello stesso palazzo, si trova il violino di Nicolò Paganini.

Canteranno le canzoni di Fabrizio: Federico Sirianni; Michela Centanaro con Mariuagiulia Mensa e Juhlio Fortunato; Roberto Ballerini con Cecilia Soraci; Andrea, Agostino e Valter.

Per concludere, il coro Daneo proporrà alcune canzoni del festeggiato in una veste insolita: arrangiate per coro polifonico da Gianni Martini, maestro del coro e "chitarrista storico" di Giorgio Gaber.

Ingresso libero