"Bukowski Night": una serata tra letture, birre e arte

Una serata dedicata a Charles Bukowski tra letture, birre, arte, venerdì 22 giugno 2018 al Bookowski di vico Valoria.

I partecipanti alla serata sono invitati a portare testi o poesie dell'autore Charles Bukowski e a brindare assieme a suon di birre.

La serata inizierà alle 19 con la mostra di Valeria Nieves, seguirà pausa-cena alle 20 e poi alle 21.30 immersione nelle letture bukowskiane.

Per l'occasione Bookowski ospiterà la mostra delle illustrazioni inedite di Valeria Nieves che, ispirata dall'autore e da alcune sue citazioni, ha realizzato opere uniche.

Valeria nasce a Città del Messico nel 1985. Nel 2005 si trasferisce in Italia e dopo essersi laureata in Filosofia all'università di Firenze e aver realizzato alcuni lavori di illustrazione in Messico e in Argentina, torna in Italia, questa volta a Genova, nel 2014.