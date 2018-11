I Bud Spencer Blues Exlposion infiammano il Crazy Bull

Dopo il grande successo del tour estivo, i Bud Spencer Blues Explosion arrivano venerdì 9 novembre (ore 22) al Crazy Bull di Sampierdarena, per presentare dal vivo il loro ultimo album, “Vivi muori blues ripeti”, uscito a marzo per La Tempesta Dischi.

Un disco urgente e vitale, con un linguaggio semplice e diretto e dedicato alla sensualità, alla vita e al viaggio. «Siamo una band istintiva che vive di urgenza – raccontano i Bud Spencer Blues Explosion – e quest’album parla di vita, di morte e di amore». Una scelta, quella della sincerità, declinata da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, anche in fase di produzione: “Vivi muori blues ripeti” è stato infatti realizzato completamente in analogico. «Abbiamo attaccato – rivelano – le polaroid e i poster più belli sui muri, portato tutte le chitarre, le batterie e i microfoni in sala prove, e abbiamo chiamato a jammare tutti i nostri amici musicisti. È stato un processo di capitalizzazione delle idee durato un anno e mezzo, quasi fossimo due artigiani». Se nel sound hanno espresso tutta la loro forza e originalità, per i testi hanno voluto coinvolgere alcune delle penne più interessanti del panorama indie rock italiano:Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e Umberto Maria Giardini(ex Moltheni).

Al Crazy Bull, Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio si esibiranno in formazione allargata a quattro, accompagnati da Francesco Pacenza, al basso e alla voce, e da Tiziano Russo, alle tastiere e alla voce.

Ingresso alla cassa 12€, in prevendita a 10€ su postoriservato.it.