Brunori Sas incontra i fan alla Feltrinelli

Giovedì 23 gennaio 2020 alle 18,30 presso la Feltrinelli di via Ceccardi, il cantautore Brunori Sas - all'anagrafe Dario Brunori - incontra i fan e presenta il suo ultimo album "Cip!" (Island Records | Picicca), un disco che non rinuncia alla forza delle parole e che racconta l'anima inrospettiva e sincera dell'artista.

Il suo ultimo cd - il quinto in studio - esce a tre anni dall'uscita di "A casa tutto bene", anticipato dai singoli "Al di là dell'amore" e "Per due che come noi".

Pe ottenere l'accesso prioritario all'evento occorre acquistare il cd dal 10 gennaio ritirando il pass per il firmacopie. Un pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento dei posti disponibili.