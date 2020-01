I Bruciabaracche con "Peace and love" al Politeama

Dopo il tutto esaurito degli spettacoli Goes To Hollywood e Bruciabaracche Avanzi di Natale, i Bruciabaracche tornano sul palco del Politeama Genovese con Peace and Love, il 12 e 13 febbraio 2020.

I Bruciabaracche sono il famoso collettivo comico genovese composto da Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Andrea Carlini, Daniele Raco e Daniele Ronchetti.

La regia è di Graziano Cutrona.