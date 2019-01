Bruciabaracche in Love: lo spettacolo della vigilia di San Valentino

I Bruciabaracche tornano al Politeama il 13 febbraio, vigilia di San Valentino, con "Bruciabaracche in love", spettacolo dedicato all'amore in tutte le sue sfaccettature, per la regia di Graziano Cutrona.

Gli spettatori assisteranno dunque al ritorno del fenomeno comico genovese degli ultimi anni al Politeama.

Sul palcoscenico si alternano personaggi già collaudati in Tv e nuove performance, in un continuo interscambio di comicità tra i membri della compagnia, che costruiscono delle vere e proprie “jam session” della risata.

Un umorismo caustico da stand-up comedy, dal ritmo inarrestabile, in cui si alternano pezzi corali e assoli, musica e parola.